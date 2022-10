Leclerc verwacht geen straf na crash in VT2: "Nog genoeg reserveonderdelen!"

Charles Leclerc begon gisteren zeer lastig aan zijn Mexicaanse Grand Prix-weekend. Tijdens de tweede vrije training, die volledig in het teken stond van de banden van Pirelli, crashte de Ferrari-coureur. De Monegask haalde echter zijn schouders op over de crash en verwacht geen verdere problemen.

Leclerc zorgde met zijn crash voor een langdurige rode vlag in de tweede vrije training. De Monegask verloor zijn wagen in de zevende bocht en schoof achterwaarts de muur in. De rode vlag werd direct gezwaaid en Leclerc kon ongedeerd uitstappen. De schade aan de Ferrari was fors en de vrees voor een gridstraf, vanwege bijvoorbeeld een beschadigde versnellingsbak, was aanwezig.

Achterzijde

Na afloop van de sessie verscheen Leclerc alweer voor de mediaverplichtingen. De Monegaskische coureur besprak zijn crash tegenover de internationale media: "Ik verloor de achterzijde toen ik begon met mijn long run, ik heb niet veel rondjes kunnen rijden. Het was mijn fout. Ik denk niet dat het invloed heeft op de rest van het weekend. We hadden iets geprobeerd met de auto aan het begin van VT2, ik vond het niet fijn en voelde mij niet geheel comfortabel in de auto. Ik weet wat ik op de zaterdag moet doen dus ik vertrouw erop dat er performance is."

Gridstraf?

De schade aan de Ferrari was zee fors maar volgens Leclerc zal dat geen invloed hebben op het restant van het weekend op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Hij kan er wel om lachen: "Ik denk niet dat we er later nog last van gaan hebben. We hebben na alle eerdere straffen in het huidige seizoen al genoeg reserveonderdelen tot onze beschikking hoor! Dat moet dus wel goed gaan komen."