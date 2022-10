Seidl is klaar met sprookjes en leugens van Red Bull

Gisteren deelde de FIA eindelijk de straf voor Red Bull Racing vanwege het overschrijden van de budgetcap in 2021. De Oostenrijkse renstal moet een boete van zeven miljoen dollar betalen en krijgt minder tijd in de windtunnel. McLaren-teambaas Andreas Seidl is zeer kritisch op de uitgedeelde straffen.

De rel omtrent het overschrijden van de budgetcap hield de Formule 1 bijna een maand in zijn greep. Nadat de FIA daags na de Japanse Grand Prix de feiten deelde reageerden de concurrenten van Red Bull fel. Het team van McLaren reageerde zeer fel, CEO Zak Brown stuurde een boze brief naar de FIA waarin hij pleitte van een stevige straf.

Sprookjesverhaal

Red Bull-teambaas Christian Horner benadrukte op vrijdagochtend op een speciale persconferentie dat de straf Red Bull zeker zal treffen. McLaren-teambaas Andreas Seidl gelooft daar niets van en bij Sky Sports reageerde hij fel. Seidl liet weten dat hij de persconferentie niet heeft gevolgd: "Nee, daar heb ik niet naar geluisterd. Ik stel mij voor dat het weer eens een sprookjesverhaal was. Het boeit mij niet echt."

Strenger

Seidl is kritisch op Red Bull, de teambaas van McLaren is echter veel minder kritisch op autosportfederatie FIA. Seidl is van mening dat de FIA de teams goed heeft gecontroleerd: "Daarbij werd duidelijk dat negen renstallen het voor elkaar hadden en dat er slechts één renstal in overtreding was. Dat vind ik wel een positieve uitkomst. Naar mijn idee passen de straffen nu niet bij de overtreding. Ik hoop wel dat de straffen in de toekomst strenger gaan worden."