Brown tevreden met Red Bull-straf: "Hopelijk is FIA in toekomst strenger"

Gisteren maakte de FIA de straf voor Red Bull Racing vanwege het overschrijden van de budgetcap bekend. Red Bull ontvangt een geldboete van 7 miljoen dollar en mag in 2023 10 procent minder tijd gebruik maken van de windtunnel. McLaren CEO hoopt dat de FIA in de toekomst harder gaat straffen.

De rel omtrent de budgetcap-overschrijding door Red Bull Racing hield de sport afgelopen maand bezig. Veel concurrerende teams reageerden zeer fel op de overschrijding. Brown stuurde op zijn beurt een brief naar de FIA waarin hij pleitte voor een zeer forse straf voor Red Bull. Zijn suggestie kwam dus niet helemaal uit.

Feiten

De Amerikaan reageerde na de bekendmaking van de straf op hoogte van de straf. Brown begrijpt dat een onderzoek een complexe aangelegenheid is en spreekt zich uit bij de BBC: "Ik ben blij dat de feiten op tafel liggen en dat het resultaat is zoals we hadden verwacht. Eén team heeft de budgetcap overschreden terwijl de overige negen teams aan alle richtlijnen hebben voldaan. Het is logisch dat er is opgetreden met een straf."

Strenger

Brown hoopt dat er in de toekomst strenger wordt ingegrepen door de FIA. De Amerikaanse CEO vindt de straf een waarschuwing voor de toekomst: "Als de straf ban de FIA bedoeld is om lering uit te kunnen trekken voor de toekomst, dan moeten de straffen in de toekomst wel hoger zijn. Dit om nieuwe overtredingen te kunnen voorkomen. Alhoewel we blij zijn dat er actie is genomen, hopen we wel dat de FIA in de toekomst strenger zal zijn."