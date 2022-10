Russell wist dat hij fout zat bij Sainz-incident: "Ga ik niet over de radio roepen"

George Russell werd afgelopen weekend in Austin bestraft voor zijn incident met Carlos Sainz in de eerste bocht. De Brit was tijdens de race van mening dat hij niets verkeerd had gedaan. In Mexico geeft Russell aan dat hij heus wel wist dat hij fout zat maar dat hij dit tijdens de race niet gaat zeggen.

Russell kreeg in Austin een tijdstraf van vijf seconden na het incident met polesitter Sainz in de eerste bocht van het Circuit of the Americas. De Britse Mercedes-coureur tikte het achterwiel van Sainz aan waardoor de Spanjaard spinde. Bij het incident had de wagen van Sainz de nodige schade opgelopen want de Spaanse coureur moest eenmaal aangekomen in de pitlane opgeven.

Verdedigen

Russell werd als schuldige aangewezen en na afloop van de race bood hij zijn excuses aan in de vertrekken van Ferrari. Tijdens de race leek hij een andere mening te hebben maar in Mexico legt hij de situatie uit bij de internationale pers: "Wanneer je in de auto zit wil je altijd het best mogelijke resultaat dat mogelijk is bereiken, ongeacht van wat er zojuist heeft plaatsgevonden. Je probeert jezelf altijd zo goed mogelijk te verdedigen."

Radio

Russell zag na afloop dat hij fout zat, diep van binnen wist hij dit ook wel. De Britse coureur geeft aan dat het dom is om dat tijdens de race te roepen: "Ik was van mening dat ik fout zat tijdens de crash met Carlos. Ik ga dat niet, voordat men een beslissing heeft genomen, over de radio roepen. Ik ga niet zeggen dat het mij spijt en dat ik een grote straf moet krijgen. Ik denk dat dit de mentaliteit is van een coureur."