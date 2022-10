Bottas ziet Indycar-avontuur na F1-loopbaan wel zitten

Valtteri Bottas is voorlopig nog actief in de Formule 1 voor het team van Alfa Romeo. De ervaren Fin is zich bewust van het feit dat hij niet voor eeuwig actief kan blijven in de koningsklasse van de autosport. Bottas kijkt dan ook verder vooruit en steekt zijn interesse voor de Indycar niet onder stoelen of banken.

Bottas rijdt sinds dit seizoen voor het team van Alfa Romeo, daarvoor kwam hij geruime tijd uit voor het topteam van Mercedes. Zijn eerste halfjaar in dienst van Alfa Romeo verliep zeer succesvol maar inmiddels zijn de resultaten steeds minder geworden. Desalniettemin geniet Bottas nog steeds van zijn races en kijkt hij ook al verder vooruit.

Interessant

De Indycar Series is populair onder de Formule 1-coureurs maar velen geven aan het niet aan te durven. Bottas staat iets anders in de zaak en is duidelijk in de podcast The Ringer F1 Show: "Ik heb daar zeker over nagedacht. Ik nog wel een paar seizoenen in de Formule 1 voor me, ik heb voor mijn gevoel genoeg te geven in deze sport. Ik heb wel nagedacht en de Indycar is best interessant, we zullen zien."

Minder politiek

Bottas is fan van het racen in de Verenigde Staten en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. De Fin denkt tevens dat de Indycar wel iets voor hem is: "Het lijkt mij een zeer coole klasse. De circuits zijn mooi en het racen is daar echt puur. Voor zover ik weet is het er ook een stuk minder politiek dan in de Formule 1. Ook lijkt het erop dat de Indycar tegenwoordig steeds populairder wordt in Europa. Ik ken veel mensen die de klasse volgen maar laten we het afwachten."