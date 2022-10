Vettel eert Mateschitz met speciale Red Bull-helm

Afgelopen weekend overleed Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz op 78-jarige leeftijd. De dood van de Oostenrijker maakte veel los in de Formule 1-wereld. Ook Sebastian Vettel rouwde en hij heeft dan ook besloten om Mateschitz dit weekend in Mexico te eren met een opvallend en klassiek helmdesign.

De Aston Martin-coureur beleefde zijn grootste successen in dienst van Red Bull Racing. In 2010, 2011, 2012 en 2013 werd Vettel wereldkampioen in dienst van de Oostenrijkse renstal. Vettel kende Mateschitz goed en daarom rijdt hij dit weekend met een klassieke Red Bull-helm. Het design doet denken aan de helm waarmee Vettel in 2007 debuteerde. De tekst 'Red Bull' is op de helm vervangen door een dankwoord in de richting van Mateschitz.

Dietrich Mateschitz was a pioneer and legend not only of @redbullracing, but of our sport.



As a tribute and mark of respect, Sebastian Vettel will return to one of his original, iconic helmet designs at this weekend's #MexicoGP.



From everybody at @AstonMartinF1, Danke Didi. #F1 pic.twitter.com/XMu99Hf6A7