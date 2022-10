Danner denkt dat jaartje langs de zijlijn goed is voor Schumacher

Het begint er steeds meer op te lijken dat Mick Schumacher aankomend seizoen buiten de boot valt. De Duitse coureur beschikt over een aflopend contract bij Haas en het is nog maar de vraag of hij contractverlenging gaat krijgen. Christian Danner denkt echter dat een jaartje langs de zijlijn goed is voor Schumacher.

Mick Schumacher debuteerde vorig seizoen in de Formule 1 voor het team van Haas. In zijn eerste seizoen was hij regelmatig sneller dan zijn teamgenoot Nikita Mazepin. Sinds dit jaar rijdt Schumacher naast Kevin Magnussen en heeft de Duitser het zwaar. In Saoedi-Arabië, Monaco en Japan beleefde hij enkele harde crashes, wel pakte hij voor het eerst in zijn loopbaan WK-punten.

Zijn resultaten zijn echter niet goed genoeg om direct in aanmerking te komen voor een nieuw contract bij Haas. Schumacher bevindt zich in een lastige positie aangezien ook zijn juniorencontract bij Ferrari na dit jaar afloopt. Het begint er steeds meer op te lijken dat Schumacher volgend jaar naast de zijlijn moet staan. Oud-coureur en huidige commentator deelt zijn opvallende mening bij Sport1: "Ik denk dat een jaar langs de zijlijn niet slecht is voor een jongen zoals hij. Hij is nog jong en hij kan makkelijk verder gaan met zijn F1-loopbaan."