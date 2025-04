Zware kritiek voor 'domme' Norris: "Hij verpestte het weer!"

Het team van McLaren kende een frustrerende zaterdag in Saoedi-Arabië. Lando Norris crashte in Jeddah tijdens Q3. Het zorgde ervoor dat de Britse coureur voor de tweede achtereenvolgende week een inhaalrace moest rijden, nadat Norris zichzelf radeloos noemde na zijn P6-kwalificatie voor de GP van Bahrein, terwijl Piastri de pole pakte. Zijn herstel in Jeddah werd ook belemmerd toen Norris snellere auto's inhaalde, terwijl de Australiër zou winnen.

Christian Danner, voormalig Formule 1-coureur, ziet heel wat verschillen tussen Lando Norris en Oscar Piastri. Dat grootste verschil zag hij tijdens Norris' gevecht tegen Lewis Hamilton. Norris had drie ronden nodig om de zevenvoudig wereldkampioen in te halen, omdat Hamilton hem voorbij ging eerder in de race.

"Alweer de kwalificatie verpest"

"Hij verprutste opnieuw de kwalificatie en moest de race vanaf de 10e plaats beginnen", vertelde Danner aan Sport.de. "Ondanks een omgekeerde strategie haalde hij de langzamere auto's snel in. De Brit had het echter veel moeilijker met Lewis Hamilton in de beduidend langzamere Ferrari. Met een list (een tegenaanval in de tweede DRS-zone, red.) wist Hamilton Norris twee keer achter elkaar achter zich te houden. Dit kostte hem bandenslijtage en uiteindelijk ronden, die hij nodig had om Charles Leclerc aan het einde van de race in te halen ondanks zijn bandenvoordeel."

De Duitser vervolgt: "Opnieuw ontbrak het de veronderstelde kanshebber op het wereldkampioenschap aan het nodige overzicht en de nodige slimheid. Het verschil tussen Norris en zijn teamgenoot Piastri en titelverdediger Verstappen is momenteel duidelijk als je ziet hoe hard de twee belangrijkste rivalen voor de leiding in het wereldkampioenschap vechten in de race."

Hamilton te slim

Hamilton was Norris dus af en toe te slim af en dat kostte Norris heel wat tijd. Zijn teamgenoot Oscar Piastri ging iets makkelijker om met de zevenvoudig wereldkampioen. De Australiër haalde Hamilton na het pitten gelijk in. De engineer van Norris hielp Piastri gelijk om Hamilton in te halen. McLaren had dus geleerd van de fout eerder in de race.