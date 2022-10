Wolff feliciteert Red Bull: "Gezien overlijden Mateschitz was het passend"

Afgelopen weekend onttroonde Red Bull Racing het team van Mercedes. Red Bull kroonde zich voor het eerst sinds 2013 tot constructeurskampioen. Bij Mercedes is men bezig met een zeer tegenvallend seizoen maar teambaas Toto Wolff toont zijn sportieve kant en deelt zijn felicitaties aan Red Bull.

Mercedes domineerde de sport van 2014 tot en met 2021. In al die seizoenen veroverde de Duitse renstal de constructeurstitel en bijna elk jaar ging ook de wereldtitel bij de coureurs hun kant op. Vorig jaar kwam de reeks bij de coureurs ten einde toen Max Verstappen de wereldtitel op zijn naam schreef ten koste van Mercedes-coureur Lewis Hamilton.

Mateschitz

Red Bull verbrak afgelopen weekend de reeks van Mercedes en dat zal ongetwijfeld pijn doen bij de Duitse renstal. Teambaas Toto Wolff toont echter zijn sportieve kant tegenover de internationale media: "Mijn felicitaties aan Red Bull en Honda voor het winnen van de titel. Gezien het droevige nieuws van het overlijden van teameigenaar Dietrich Mateschitz was het passend dat ze dit weekend wereldkampioen zouden worden."

Veelbelovend

Wolff ziet wel dat Mercedes momenteel iets beter voor de dag begint te komen. De Oostenrijkse teambaas denkt echter dat het bijhalen van Red Bull en Ferrari zeer lastig gaat worden: "Wat ons betreft was het afgelopen weekend een stap vooruit. We hebben een veelbelovende performance laten zien in Austin. Er is echter geen twijfel over mogelijk dat Red Bull nog steeds sterker is dan wij. Ik denk dat we steeds dichter in de buurt komen bij hen en ook bij Ferrari."