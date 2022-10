Rosberg vergelijkt Red Bull met Mercedes: "Periode waarin het voor andere teams lastig is om dichtbij te komen"

Het team van Red Bull Racing is momenteel bezig met een uiterst dominant seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal veroverde afgelopen weekend de constructeurstitel en Max Verstappen heeft de wereldtitel tevens al op zak. Nico Rosberg denkt dat het heel erg moeilijk gaat worden om Red Bull te verslaan.

Red Bull presteert dit seizoen zeer sterk. De Oostenrijkse renstal kende alleen in de eerste drie races van het seizoen echte problemen maar daarna liep men amper nog tegen betrouwbaarheidsproblemen aan. In tegenstelling tot concurrenten Ferrari en Mercedes presteerden ze op vrijwel elk circuit zeer sterk. Het is dan ook de verwachting dat Red Bull in de komende jaren ook zal domineren.

Mercedes

Ook enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg ziet dat Red Bull momenteel de heersende renstal is in de koningsklasse van de autosport. In het Sky Sports-programma Any Driven Monday spreekt hij zich uit: "Red Bull is momenteel de dominante factor op dezelfde wijze waarop Mercedes dat voorheen was. Ze hebben de constructeurstitel al zo vroeg gepakt en ze zijn momenteel in elke race dominant, net zoals Mercedes dat deed."

Puzzelstukjes

Rosberg denkt dat het voor Mercedes en Ferrari heel moeilijk gaat worden om de aansluiting te vinden. De Duitser ziet dat Red Bull momenteel alle zaakjes op orde heeft: "Alle puzzelstukjes vallen nu op de juiste plaats op een buitengewone manier, de motor lijkt het ook geweldig te doen. Het is overduidelijk een periode waarin het lastig gaat worden voor een ander team om dichterbij te komen. Zelfs in het aankomende jaar want ze hebben nu het momentum zeer stevig in handen."