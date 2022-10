Stroll vindt zichzelf onschuldig aan crash met Alonso: "Hij kreeg genoeg ruimte"

Lance Stroll geeft toe dat hij 'zeker vrij laat' zijn verdedigingsactie inzette op Fernando Alonso, maar het is niet alsof hij schuldig is of de crash heeft veroorzaakt, zo vindt hij zelf. Alonso en zijn toekomstig teamgenoot bij Aston Martin waren zondag betrokken bij een crash op hoge snelheid tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Terwijl het veld het tempo weer oppakte na een herstart van de Safety Car in ronde 22, zette Alonso de aanval in op Stroll voor een positie waardoor de Canadees alleen naar links kon sturen om te verdedigen. Alonso raakte de achterkant van de AMR22 en werd gelanceerd. Ondanks dat hij ook de muur aan de linkerkant van de baan raakte toen hij landde, kon Alonso doorgaan en kon hij de race finishen.

Stroll kreeg een gridstraf van drie plaatsen voor de volgende race, de Mexicaanse Grand Prix, waarbij de coureur toegaf dat hij vrij laat was met verdedigen. Hij wijst er echter op dat het Alonso was die hem raakte, en niet andersom.

De Aston Martin-coureur: "Ik bedoel, ik zette zeker laat de verdediging in, maar er was een groot verschil in snelheid. Ik oordeelde min of meer, een beetje kijkend waar hij achter me zat. Maar het is niet zo dat ik hem aan de zijkant van zijn auto heb geraakt. De impact resulteerde namelijk nog steeds dat zijn voorvleugel en mijn achterkant kapot waren. Ik gaf hem voldoende ruimte aan de linkerkant van de baan, dus het is niet alsof ik hem tegen een muur drukte. Hij had eerder kunnen opschuiven en meer naar links kunnen gaan. Hij hoefde ook niet zo dicht bij mij te komen."

"Er zijn veel verschillende manieren waarop je naar het incident kunt kijken. Het was zonde want het was close wheel-to-wheel racen en helaas is er contact gemaakt."

De 23-jarige gelooft niet dat de crash van zondag een negatieve invloed zal hebben op zijn relatie met zijn teamgenoot in 2023. "Zo kijk ik er niet naar. We zijn coureurs. Dit kan gebeuren in een race", zo sluit Stroll af.