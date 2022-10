Verstappen strijdbaar: "Hoop natuurlijk dat we gaan winnen"

Max Verstappen start de Amerikaanse Grand Prix van zo meteen vanaf de tweede plaats, de Nederlandse wereldkampioen heeft dus een goede kans op de zege. Verstappen en zijn team beleven een roerig weekend met het overlijden van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz en de budgetcap-rel. Verstappen zelf blijft uiterst kalm.

De Nederlandse Red Bull-coureur heeft de wereldtitel al op zak maar hij is zich ervan bewust dat er nog genoeg is waarvoor men kan duelleren. Verstappen kan nog het record voor de meeste zeges in een seizoen pakken en daarnaast kan Red Bull vandaag in Austin de constructeurstitel binnenslepen. Een zege is daarvoor al voldoende.

Vlak voor de race was Verstappen nog zeer kalm. Samen met teamgenoot Sergio Perez nam hij plaats in de bak van een klassieke pickup-truck voor de rijdersparade. Tijdens de build-up keek hij kort vooruit: "We hebben waarschijnlijk wel een goede raceauto. Ik kijk dus best wel uit naar vandaag. Ik hoop natuurlijk dat we deze race kunnen gaan winnen. Ik kijk tevens ook uit naar een goede strijd vandaag!"