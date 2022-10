Gesprekken tussen Red Bull en FIA over budgetcap stilgelegd na overlijden Mateschitz

Het team van Red Bull Racing beleeft een verdrietig weekend in Austin. Voorafgaand de kwalificatie werd gisteren bekend gemaakt dat Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz is overleden. Het overlijden van Mateschitz heeft ook gevolgen voor de gesprekken tussen Red Bull en de FIA over de budgetcap.

Red Bull is immers nog steeds niet bestraft voor hun overschrijding van de budgetcap in 2021. De Oostenrijkse renstal is van mening dat ze de budgetcap niet hebben overschreden en ze voeren dan ook gesprekken met autosportfederatie FIA. Red Bull-teambaas Christian Horner en FIA-president Mohammed Ben Sulayem spraken elkaar meerdere keren dit weekend. Door het overlijden van Mateschitz liggen de gesprekken nu stil.

Red Bull communiceerde tot nu toe niet tot amper over de dood van Mateschitz. Vandaag kwam men echter met een statement waarin ze zich uitspraken over hun gesprekken met de FIA: "Na het overlijden van meneer Mateschitz zijn alle gesprekken over de budgetcap tot nader order stilgelegd. De deadline voor de overeenkomst is verlengd en we verwachte halverwege deze week verder te gaan met de gesprekken."