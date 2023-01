Marko mist Mateschitz nog elke dag: "Tweede zware verlies voor mij"

De Red Bull-familie moest vorig jaar afscheid nemen van eigenaar Dietrich Mateschitz. De Oostenrijker overleed en liet daarmee een groot gat achter bij de raceteams in de Formule 1. Voor Red Bull-adviseur Helmut Marko was het een zware klap, hij denkt nog altijd aan zijn goede vriend Mateschitz.

Mateschitz speelde een grote rol in de successen van het team van Red Bull Racing. De eigenaar van het Red Bull-concern was de drijvende kracht achter het team en was geliefd bij zowel de coureurs als de topmensen van het team. Mateschitz overleed terwijl Red Bull en de andere teams bezig waren met de voorbereidingen voor de kwalificatie in Austin.

Lauda

Voor Red Bull-adviseur Helmut Marko was het een zware klap. De Oostenrijkse adviseur kende Mateschitz al zeer lang en denkt nog altijd aan zijn vriend. In gesprek met de Duitse zender RTL spreekt Marko openlijk over het verlies: "Hij wordt nog steeds heel erg gemist. Dit is voor mij het tweede zware verlies. Eerst overleed Niki Lauda, ik werkte lang met hem samen en we waren tientallen jaren bevriend."

Verstappen

Marko kan zich zijn laatste ontmoeting met Mateschitz nog goed herinneren. De Oostenrijkse adviseur trok samen met Max Verstappen naar de toen als ernstig zieke Mateschitz: "De laatste keer dat ik met hem sprak was aan het meer de Wolfgangsee. Ik was daar samen met Max. Het was toen een zeer lange ontmoeting. Er is nu een zekere leegte, na zijn dood miste ik die vijf minuutjes waarin we samen een race samenvatten. Je moet een manier vinden hoe je met zo'n situatie moet omgaan."