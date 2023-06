Marko trots op mijlpaal: "Verdrietig dat Mateschitz er niet bij kon zijn"

Max Verstappen won afgelopen weekend in Canada de honderdste Grand Prix uit de geschiedenis van zijn team Red Bull Racing. Red Bull was zeer trots op het resultaat en ook teamadviseur Helmut Marko was enorm blij. Marko was best gespannen voorafgaand de race en denkt terug aan de begindagen van het team.

Verstappen was in Montreal zeer dominant. De Nederlandse Red Bull-coureur was in de kwalificatie van een ander niveau, hij kwam in Q2 en Q3 direct de baan op en was veel sneller dan de concurrentie. Op de zondag reed hij bij de start weg bij de rest van het veld en gaf hij de leiding op geen enkel moment uit handen. De zege was daarna historisch, Verstappen evenaarde namelijk Ayrton Senna en won dus de honderdste race voor Red Bull.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is al sinds het begin in 2005 betrokken bij het team. Hij zag toen een andere sfeer en laat in de F1 Nation Podcast weten hoe hij zich voelde: "Ik dacht dat dit een race zou zijn zoals alle anderen, maar dat was niet het geval. Ik ben nu kalm en ik ben opgelucht dat we dit hebben bereikt, maar het is nog steeds ongelooflijk. Toen we Jaguar opkochten hadden we niet heel veel geld op de tafel gelegd. Dietrich Mateschitz zei dat we moesten proberen een race te winnen. Ik vind het heel verdrietig dat hij er vandaag niet bij kon zijn."