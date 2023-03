Marko mist leiderschap Mateschitz: "Didi was een echte visionair"

Het team van Red Bull Racing moest vorig jaar afscheid nemen van Dietrich Mateschitz. De Oostenrijkse eigenaar van het Red Bull-concern overleed en dat was een grote klap voor het team. Red Bull-adviseur Helmut Marko mist Mateschitz nog altijd en merkt dat er in de communicatie het een en ander is veranderd.

Marko en Mateschitz waren zeer lang goede vrienden van elkaar. Marko gaf dan ook veel informatie door aan de eigenaar van het Red Bull-concern. Sinds het overlijden van Mateschitz is er veel veranderd bij zowel het bedrijf als het Formule 1-team. Zo gaat Oliver Mintzlaff tegenwoordig over de Formule 1-activiteiten en communiceert Marko veel minder met hem.

Marko is eerlijk genoeg om toe te geven dat hij Mateschitz nog elke dag mist. De Oostenrijkse teamadviseur spreekt minder met Mintzlaff dan hij deed met Mateschitz. In gesprek met Speedweek legt Marko dit zeer eerlijk uit: "Het is tegenwoordig niet meer zo dat ik na elke sessie alles via de telefoon doorgeef. Die directe, persoonlijke en vriendschappelijke relatie bestaat tegenwoordig niet meer. Didi was een echte visionair en hij had ook veel emoties. Dat zie ik tegenwoordig niet meer."