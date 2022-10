In memoriam: Dieter Mateschitz (1944-2022)

Dietrich Mateschitz werd op 20 mei 1944 geboren in het Oostenrijkse dorp Sankt Marein im Mürztal. Mateschitz is de man achter de energiedrankjes van Red Bull. In de jaren 80 ontdekt hij in Thailand een drankje dat zijn aandacht trekt. Het heet Krating Daeng en vanuit hier begint het Red Bull concern. Samen met de Thai Chaleo Yoovidhya richt hij in 1987 Red op.

Al snel groeit het bedrijf uit tot één van de grootste spelers in energiedrankjes land. Mateschitz blijkt mateloos geïnteresseerd in sport en dan vooral in extreme sporten. De autosport past perfect in dit rijtje. In 1995 wordt het bedrijf de hoofdsponsor van het team van Sauber. In Italië finisht Heinz-Harald Frentzen op het podium en zo ziet de wereld voor het eerst het Red Bull-logo op de podiumtrapjes. Het bedrijf van Mateschitz blijft nog jaren verbonden aan het Zwitserse team tot er wrijving ontstaat over een coureur. Red Bull ziet graag hun talent Enrique Bernoldi in een van de Saubers. Teambaas Peter Sauber beslist echter anders en geeft de vrij onbekende Kimi Räikkönen het stoeltje. Aan het einde van het seizoen is de scheiding daar, Red Bull is geen sponsor meer van Sauber. In 2005 zien we het bedrijf van Mateschitz niet meer als sponsor terug, maar heeft hij plannen voor een eigen F1-team. Mateschitz koopt het team van Jaguar en doopt het team tot Red Bull Racing. De jonge Christian Horner wordt de teambaas en David Coulthard en Christian Klien zijn de coureurs.

Toro Rosso

In 2006 staat er nog een team van Mateschitz op de grid. Hij heeft eind 2005 Minardi overgenomen van Paul Stoddart en noemt het Toro Rosso, Italiaans voor Red Bull. Bij dit team rijden de talenten die door Red Bull ondersteunt worden met het idee ze in de toekomst te promoveren naar Red Bull Racing. Mateschitz heeft namelijk samen met Helmut Marko het Red Bull Junior Team uit de grond gestapt. Marko is een oud coureur die ooit nog eens Le Mans won maar zijn carrière gedwongen moest stoppen nadat een opspringend steentje hem half blind maakte. In eerst instantie lijkt er niet veel talent uit het Junior Team te vloeien, de eerste coureurs Scott Speed en Vitantonio Liuzzi zijn geen hoogvliegers.

Vettel

In 2007 breekt de jonge Duitser Sebastian Vettel door, de Red Bull stal lijkt beet te hebben. Vettel rijdt eerst anderhalf jaar voor Toro Rosso waar hij de Italiaanse Grand Prix in 2008 uit het niets wint. In 2009 promoveert hij naar het hoofdteam van Red Bull en wint hij meerdere races. In 2010 volgt het grootste succes uit Mateschitz zijn race project: Vettel wordt kampioen. In 2011, 2012 en 2013 volgen nog 3 titels. Mateschitz en consorten lijken daarna met Daniel Ricciardo nog een goudhaantje in handen te hebben maar een titel zit er niet in.

Nevenactiviteiten

Naast het Formule 1-project koopt Mateschitz ook nog eens even een circuit. In 2004 schaft hij de A1-ring in Oostenrijk aan. En in 2014 strijkt de Formule 1 neer op de Red Bull Ring. Daarnaast bezit hij ook een team in de NASCAR en heeft hij diverse sportteams zoals de voetbalteams Red Bull Salzburg en Red Bull Leipzig in Oostenrijk en Duitsland. In Salzburg bezit Mateschitz tevens een hangar met daarin een zeldzaam vliegtuig en ergens in de oceaan kocht hij ooit een eilandje. Mateschitz was een vermogende man, zijn privévermogen wordt op 20 miljard geschat, en hoewel hij twee Formule 1-teams bezit is hij vrij weinig bij races aanwezig. Maar tevreden was hij vast en zeker wel. Max Verstappen stuwt de populariteit van Red Bull naar grote hoogte en ook bij zijn tweede team beginnen de prestaties steeds beter en beter te worden. Pierre Gasly won voor AlphaTauri (voorheen Toro Rosso) de Italiaanse GP in 2020 en in 2021 werd hij derde in Azerbaijan.

Overlijden

Verstappen zorgde in 2021 en 2022 voor nog twee wereldtitels voor Red Bull. Mateschitz verscheen echter steeds minder op de circuits. Geruime tijd gingen er geruchten rond over dat zijn gezondheid zou verslechteren vanwege een ziekte. Op 22 oktober, vlak voor de start van de kwalificatie voorafgaand de Amerikaanse Grand Prix, werd bekend dat Mateschitz op 78-jarige leeftijd is overleden.