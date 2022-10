Leclerc niet bezig met strijd voor P2: "Om eerlijk te zijn ligt mijn focus daar niet"

De strijd om de tweede plaats in het wereldkampioenschap is momenteel razend spannend in de Formule 1. Charles Leclerc en Sergio Perez ontlopen elkaar nauwelijks en alles kan nog gebeuren. Leclerc wil de strijd echter niet volledig aangaan en hij hecht niet veel waarde aan de positie.

Ferrari-coureur Leclerc vocht aan het begin van het seizoen nog veelvuldig met Max Verstappen. Al snel moest Leclerc zijn meerdere erkennen in Verstappen en de Nederlander greep twee weken geleden de titel in Japan. Ferrari kampte dit seizoen veelvuldig met betrouwbaarheidsproblemen en ging daarnaast ook meerdere keren de mist in met de strategie.

Focus

Leclerc wil dan ook het duel met Perez niet keihard in gaan. De Monegask heeft compleet andere prioriteiten voor de resterende vier races. In gesprek met de internationale media is hij duidelijk: "Het klinkt nog altijd beter dan derde. Maar om eerlijk te zijn ligt mijn focus daar niet op. De focus ligt bij het ervoor zorgen dat we volgend jaar mee kunnen doen voor het wereldkampioenschap. We proberen de laatste vier races te benutten zodat we volgend jaar een beter team zijn."

Verbeteringen

Leclerc wil vanzelfsprekend wel succesvol voor de dag komen in de resterende vier races. Hij ziet dan ook dat zijn team de nodige verbeteringen heeft doorgevoerd maar dat er altijd nog veel beter kan: "Met de communicatie, de strategie enzo zijn we al eventjes bezig. Als je naar het bandenmanagement kijkt, dan is het wat lastiger. We moeten alle oorzaken hiervan vinden. Maar we worden er wel beter in."