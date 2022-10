Video: Verstappen en Ricciardo dollen over baardhaar

De Amerikaanse Grand Prix staat dit weekend op het programma en veel coureurs kijken daar al tijden reikhalzend naar uit. Daniel Ricciardo is dol op de race en hij heeft dan ook zijn baard op een lokale wijze laten scheren. Max Verstappen kan wel dromen van zo'n baard en de twee dollen er dan ook over.

Op de donderdag stond het gebruikelijke persmomentje voor de coureurs op het programma. Terwijl Verstappen rustig vooruit kijkt naar de race voor de camera's van Sky Sport, duikt Ricciardo op. De twee oud-teamgenoten dollen met elkaar waarna Verstappen de haarstijl van Ricciardo opmerkt. De Australiër grapt terug dat Verstappen geen baardje kan groeien.

"You can't grow a beard yet huh?" 😂 pic.twitter.com/FBgxilTgix