Alonso verwacht geen grote straf in budgetcap-rel en wijst naar eerdere Ferrari-overtreding

De rel omtrent de overschrijding van de budgetcap door Red Bull Racing in 2021 beheerst de Formule-wereld. Veel teams roepen de FIA op om een forse straf uit te delen. Fernando Alonso verwacht echter dat er helemaal geen zware straf gaat volgen, de sceptische Spanjaard wijst namelijk naar het recente verleden.

Het is nog niet duidelijk wat voor straf de FIA in hun hoofd heeft voor Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal heeft de budgetcap met een minimaal bedrag overschreden. Toch gaat het dan alsnog om een paar miljoen dollar en de concurrentie beweert dat Red Bull daar veel voordeel uit kan halen. Red Bull zelf beweert dat er geen fouten zijn gemaakt en men zou in gesprek zijn met de FIA.

Alpine-coureur Fernando Alonso denkt dat er geen zware straf zal volgen. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen wijst op het gesjoemel met sensoren door Ferrari in 2019, wat de straf daar precies werd is nooit duidelijk geworden. Tegenover de internationale media spreekt hij zich uit: "Ferrari won twee races met een auto waarvan wij nu weten dat hij niet legaal is. Er gebeurde toen niets. Ze mochten die overwinning behouden. Stel je voor dat ze dat jaar de titel hadden gepakt met die motor. Het is een lastige kwestie waarin we moeten vertrouwen op de mensen met de touwtjes in handen."