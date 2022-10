Magnussen steunt teamgenoot: "Schumacher verdient zeker plaats op grid"

Bijna alle zitjes voor 2023 zijn vergeven. Naast de garage Kevin Magnussen bij Haas F1 is het stoetje voor volgend jaar nog niet opgevuld. Mick Schumacher is allesbehalve zeker van een vervolg bij de Amerikaanse renstal en in de Formule 1.

Magnussen vindt dat zijn huidige teamgenoot zich sterk heeft verbeterd en thuishoort in de koningsklasse. "Als ik alleen maar naar Mick kijk, denk ik dat hij het hele jaar echt beter is geworden. Hij miste een beetje vertrouwen, maar dat heeft hij echt gevonden."

Dat merkte de Deen ook in de tegenstand die Schumacher biedt. "De laatste tijd is hij voor mij super moeilijk te verslaan. Ik denk dat [met] de manier waarop hij nu rijdt, hij zeker een plaats op de grid verdient. Het lot van hem ligt niet in mijn handen ik kan hem alleen maar het beste wensen.”

Gevraagd naar zijn verwachtingen op het Circuit of The Americas in Austin, zei Magnussen: "Ik denk dat we over het algemeen blijer zijn met circuits met meer downforce, en dit is een circuit met meer downforce, dus hopelijk kunnen we wat competitiever zijn.

"Ik denk dat de laatste tijd sommige van de andere teams ons een beetje zijn voorbij gegaan in termen van resultaten, maar dat betekent niet dat we niet tegen ze kunnen vechten en een kans tegen ze hebben."

Hij voegde eraan toe: “Het is erg krap in termen van punten. Zelfs de volgende positie omhoog, P7, als je alleen naar de punten kijkt, is het niet zo veel, maar het is zo moeilijk voor ons om op dit moment punten te scoren. Maar we gaan natuurlijk ons ​​best doen."