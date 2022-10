Norris geeft gesprekken met Red Bull toe

Lando Norris is bezig met een aardig seizoen in dienst van McLaren. De Britse coureur laat met enige regelmaat zien dat hij beschikt over een groot talent. Bij de concurrentie kijkt men met verregaande interesse naar de prestaties van Norris. De Brit zelf geeft dan ook aan dat hij wel eens met Red Bull Racing heeft gesproken.

Norris rijdt al sinds zijn debuut in de Formule 1 voor het team van McLaren. De jonge Brit laat met enige regelmaat zien dat hij één van de meest getalenteerde coureurs van het veld is. Hij is dit jaar dan ook de enige coureur met een podiumplaats die niet rijdt voor Mercedes, Ferrari of Red Bull Racing. Bij de topteams kijkt men dan ook met veel interesse naar de rijkunsten van Norris.

Beste voor je loopbaan

Norris beschikt over een contract wat hem tot en met 2025 verbindt aan het team van McLaren. Norris kijkt echter ook om zich heen. Hij is eerlijk een deelt de reden hier achter in gesprek met Auto, Motor und Sport: "Natuurlijk vinden er soms gesprekken plaats met andere mensen. Je blijft jezelf immers de vraag stellen wat het beste is voor je loopbaan. Ik wil immers races winnen en wereldkampioen worden."

Red Bull

Eén van de teams waar Norris mee heeft gesproken is huidig WK-leider Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal heeft alle stoeltjes voor de aankomend jaren al gevuld maar Norris geeft wel aan dat er is gesproken met het team: "Er zijn gesprekken geweest met Red Bull. Het is een team dat al jaren steevast in de top drie rondrijdt. Dat toont ook mijn vertrouwen in McLaren aan. Ook al waren er gesprekken met Red Bull, ik had het idee dat McLaren voor mij de betere omgeving is om mijn doelen te bereiken."