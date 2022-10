Ricciardo zag het al vroeg: "Verstappen gaat wereldtitels pakken"

Max Verstappen kroonde zich anderhalve week geleden in Japan tot wereldkampioen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is bezig met een zeer dominant seizoen. Zijn voormalige teamgenoot Daniel Ricciardo zag al snel dat Verstappen kampioensmateriaal was, de twee wereldtitels van Verstappen kwamen voor de Australiër niet als een verrassing.

Verstappen schreef dit seizoen al twaalf Grands Prix op zijn naam. De Nederlander vormt een uitstekend team met Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal voldoet volledig aan de wensen van Verstappen en de Nederlander zelf functioneert ook naar behoren voor Red Bull. Zijn huidige teamgenoot Sergio Perez rijdt regelmatig in zijn dienst.

Voorspellen

Verstappens voormalige teamgenoot Daniel Ricciardo ziet het gebeuren. De Australiër was tot en met 2018 de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. In gesprek met Motorsport.com kijkt Ricciardo naar de talenten van Verstappen: "Het is altijd lastig om te voorspellen wie er ooit wereldkampioen gaat worden. Ik denk dat je de coureurs met het talent wel kan herkennen. Ik zag dus dat hij absoluut de kan zou hebben om met de juiste auto kampioen te worden."

Garantie

Ricciardo weet dat een coureur naast talent ook geluk nodig heeft voor een wereldkampioenschap. De Australiër is daar duidelijk over maar hij zag wel wat in Verstappen: "Er bestaat geen garantie voor succes maar omdat hij zo jong was kon ik dat absoluut zien. Het verrast mij niet dat hij in zich in deze positie bevindt. Maar het is lastig om te zeggen of dit zijn tweede van vijf titels is of slechts zijn tweede van drie titels. Je hebt immers ook juiste pakket en team nodig."