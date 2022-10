Seidl verwacht geen medewerking van Alpine voor vervroegde komst Piastri

Het team van McLaren contracteerde eerder dit jaar Oscar Piastri voor aankomend seizoen. De komst van Piastri werd vooraf gegaan door een slepende zaak bij het CRB. Andreas Seidl verwacht dat Piastri pas aan het einde van het seizoen wordt vrijgegeven door zijn huidige werkgever Alpine.

Piastri was deze zomer onderdeel van een forse rel in de Formule 1. Het team van Alpine kondigde hem namelijk aan als vervanger van Fernando Alonso voor 2023. Piastri ontkende dit contract doormiddel van een aantal berichten op Twitter. Al snel werd duidelijk dat hij zijn zinnen had gezet op een overstap naar het team van McLaren. Na de uitspraak van de CRB werd hij bevestigd door McLaren.

Piastri staat momenteel nog onder contract als reserve bij zijn huidige werkgever Alpine. Het lijkt er niet op dat de Franse renstal wil meewerken aan een vroegtijdig vertrek van Piastri. McLaren-teambaas Andreas Seidl heeft er een hard hoofd in en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik denk niet dat dit veel verandert. Naar wat ik heb begrepen laten ze Oscar dit programma tot het einde van het seizoen afmaken. Momenteel is er dan ook niet veel nieuws."