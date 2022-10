Brown stuurt brief naar FIA na budgetcap-overschrijding Red Bull

De overschrijding van de budgetcap van Red Bull Racing houdt de Formule 1-wereld nog steeds flink bezig. De Oostenrijkse renstal begrijpt niet wat er mis is gegaan terwijl men bij de concurrentie furieus is. Zak Brown heeft de FIA een brief gestuurd waarin hij pleit voor een forse straf.

Vorige week kwam het langverwachte statement van de FIA omtrent de mogelijke overschrijdingen van de budgetcap eindelijk naar buiten. Zoals verwacht had Red Bull de budgetcap overschreden. Alhoewel het ging over een kleine overtreding waren de concurrenten zeer duidelijk. In de voorgaande weken hadden de concurrerende teambazen zich al stevig uitgesproken over de zaak.

Valsspelen

McLaren CEO Zak Brown heeft zich nu ook met de zaak bemoeid. De Amerikaan heeft volgens de BBC een brief gestuurd naar autosportfederatie FIA en de Formule 1. De BBC citeert uit de brief: "Het overschrijden van de budgetcap en andere procedurele fouten staat gelijk aan valsspelen. Dit omdat het een noemenswaardig voordeel oplevert op zowel het technische, sportieve en financiële vlak."

Straf

Brown is van mening dat het team dat in overtreding is meer dan een enkele boete moet krijgen. De Amerikaan heeft dan ook een in zijn ogen passende straf bedacht: "Wij stellen voor dat de budgetcap verlaagd wordt voor de bewuste renstal. In eerste instantie met het bedrag dat er teveel is uitgegeven, aangevuld met datzelfde bedrag als straf. Als een team 2 miljoen dollar teveel heeft uitgegeven, dan mag een team een jaar later 4 miljoen minder uitgeven. Dat staat gelijk aan significante updates waardoor je kan spreken over een fors effect."