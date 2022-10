Szafnauer vreest geen onrust bij Alpine: "Ze zullen goed samenwerken"

Geen Oscar Piastri of Fernando Alonso, maar Pierre Gasly neemt plaats in de Alpine-garage naast Esteban Ocon. Teamleider Otmar Szafnauer legt uit waarom de keuze is gevallen op de Franse AlphaTauri-coureur.

"Nou, zoals iedereen weet, hadden we rond de zomervakantie een stoel beschikbaar", doelt de Alpine-teambaas op de stoelendans-soap rond Piastri en Alonso. "Toen begonnen we rond te kijken wie het beste zou passen, en we hadden een aantal criteria om aan te werken", vervolgt Szafnauer in een interview met de officiële F1-website.

De teambaas hanteerde daarbij drie belangrijke criteria en noemde ze één voor één op. "De drie dingen die we wilden was natuurlijk snelheid, een snelle coureur; een met ervaring; en tegelijkertijd ook de jeugd. Als je alle drie de dingen bij elkaar optelt, zijn er niet veel mensen die dat allemaal hebben, en Pierre heeft dat zeker."

Alpine had ook kunnen kiezen voor een oude bekende: Daniel Ricciardo. De Australiër reed - onder de vlag van Renault - voor het team in 2019 en 2020 en is vanaf 2023 beschikbaar. Op de vraag of de 33-jarige Ricciardo een serieuze optie was, zei Szafnauer: "In het begin hebben we met een paar coureurs gesproken, waaronder Daniel, en Pierre voldoet aan de criteria die ik tot in de puntjes heb gezegd. Hij is ervaren, snel en jong, dus toen duidelijk werd dat Pierre een mogelijkheid was, hebben we onze shortlist nog korter gemaakt."

Met de komst van Gasly naar Alpine wordt een oude rivaliteit nieuw leven in geblazen. Ocon en zijn landgenoot hadden vroeger op en naast de baan veel mot met elkaar. Szafnauer maakt zich geen zorgen en denkt dat de oude vete passé is: "Ze kennen elkaar al heel lang en hebben samen geracet. Ze zijn ongeveer even ervaren, ze zijn allebei erg snel en allebei ambitieus, dus ik denk dat ze goed zullen samenwerken", voorspelde hij.