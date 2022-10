Häkkinen verwacht dat Verstappen ooit zal vertrekken bij Red Bull

Max Verstappen staat tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull Racing. De Nederlandse tweevoudig wereldkampioen is trouw aan zijn werkgever maar Mika Häkkinen verwacht dat Verstappen op een dag van team gaat veranderen. De Fin is daar nogal duidelijk over.

Verstappen en Red Bull Racing vormen momenteel een ijzersterk team. Bij de Oostenrijkse renstal is iedereen lovend over Verstappen en de coureur heeft het team om zich heen gevormd. Verstappens resultaten zijn ook reden tot lachen, Verstappen heeft de wereldtitel momenteel al veroverd en heeft al twaalf Grands Prix op zijn naam staan. Hij kan tot 2028 nog veel records gaat breken.

Risico

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen denkt dat de relatie tussen Verstappen en Red Bull niet voor eeuwig zal duren. De Finse oud-coureur legt de situatie uit in een video van Unibet: "Het is fantastisch dat Max zich trouw heeft verklaard en een langdurig contract heeft getekend. Het laat zien dat hij volledig vertrouwt op zijn team. Maar er is altijd een risico dat sleutelfiguren het team gaan verlaten en de performance van de auto niet meer overeenkomt met de verwachtingen. Dan is het tijd om van team te wisselen."

Geschiedenis

Häkkinen denkt dan ook dat Verstappen niet voor altijd zal blijven rijden voor Red Bull. De Fin baseert zijn mening op het verleden en gaat verder met zijn uiteenzetting: "Ik denk niet dat Max voor de rest van zijn loopbaan voor Red Bull Racing zal rijden. Maar dat is slechts mijn mening. Als je kijkt naar de geschiedenis, dan zie je dat ze dat voor verschillende redenen deden. Of het nou om geld ging of omdat ze gewoon ergens anders heen wilde gaan."