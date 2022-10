Palou en O'Ward rijden vrije trainingen voor McLaren

Het team van McLaren heeft vandaag bekend gemaakt welke coureurs voor hen in actie gaan komen tijdens de eerste vrije trainingen in Austin en Abu Dhabi. Niet geheel onverwachts komen Indycar-coureurs Alex Palou en Pato O'Ward tijdens de sessies in actie. Sinds dit seizoen zijn alle teams verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een training.

Palou en O'Ward testten eerder deze maand al met de McLaren van vorig seizoen. De coureurs waren zeker niet de enige die zo'n test afwerkten voor McLaren, ook onder andere Colton Herta kwam in actie. Palou zal in Austin plaatsnemen in de McLaren van Daniel Ricciardo. O'Ward zal in Abu Dhabi in actie komen in de wagen van Lando Norris.