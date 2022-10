Mercedes baalt van vertrek de Vries: "Voor ons als team jammer"

Afgelopen weekend in Japan kwam het nieuws over de transfer van Nyck de Vries eindelijk naar buiten. De Nederlander is momenteel nog de reservecoureur van Mercedes en maakt volgend seizoen de overstap naar het team van AlphaTauri. De overstap is opvallend, AlphaTauri is immers het zusterteam van Red Bull Racing. Bij Mercedes baalt men stiekem van de transfer.

De transfer van De Vries naar AlphaTauri hing al geruime tijd in de lucht. De Nederlander stond in de aandacht van meerdere teams. Na zijn eenmalige invalbeurt bij Williams in Monza werd de interesse alleen maar sterker. De naam van de Vries viel vooral bij AlphaTauri en na de overstap van Pierre Gasly naar Alpine werd ook de stap van de Vries officieel bekend gemaakt.

Bij Mercedes is men stiekem best teleurgesteld over de transfer van de Vries. Technisch directeur Mike Elliott is sportief en is vooral complimenteus tegenover de internationale media: "De meeste tijd die ik heb doorgebracht met Nyck stond hij te praten met Toto. Dan zie je een enorm aardige jongen. Het is een aardige jongen met veel kennis, hij begrijpt de sport en hij heeft verstand van de techniek. Voor ons als team is het jammer dat hij naar een ander team gaat maar ik ben ook heel erg blij voor hem. Het is mooi om te zien dat een coureur met zijn talent een kans krijgt."