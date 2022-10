Video: Sainz geeft klassieke Ferrari de sporen

Een bijkomend voordeel van het werk van een Formule 1-coureur is dat ze soms plaats mogen nemen achter het stuur van een legendarische bolide uit het verleden. Ferrari heeft een roemruchtige historie en heeft dus ook de beschikking over veel klassiekers. Carlos Sainz mocht daarvan profiteren.

Sainz mocht deze week op Ferrari's testcircuit Fiorano namelijk plaatsnemen achter het stuur van een wereldberoemde klassieke Ferrari. De Spanjaard mocht namelijk een aantal rondjes rijden met de Ferrari 412P, een enduranceracer. Sainz had het overduidelijk naar zijn zin en het geluid van de wagen zorgde voor veel kippenvel bij de trouwe aanhang van Ferrari.

It’s a match 🔥😍



Join @CarlosSainz55 as he takes the iconic #Ferrari412P for a tour around the Fiorano circuit.#essereFerrari 🔴 #FerrariClassiche #FerrariMagazine @ferrariraces @ferrari pic.twitter.com/L3xNGImFpl