Mercedes geeft Russell gelijk na mislukte strategie in Japan

Het team van Mercedes kende afgelopen weekend in Japan een redelijk teleurstellende Grand Prix. De Duitse renstal had op meer gehoopt in de regen maar Lewis Hamilton en George Russell kwamen slechts als vijfde en achtste over de streep. Russell was kwaad en had graag een andere strategie gezien, Mercedes geeft hem nu gelijk.

Tijdens de Japanse Grand Prix wisselden veel coureurs vrijwel direct na de herstart hun full wets om voor de inters. Ook bij Mercedes besloot men die tactiek toe te passen. Hamilton en Russell werden naar binnen geroepen en het team besloot voor de double stack te gaan. Het probleem was echter dat Russell eventjes moest wachten op zijn beurt in de pits, hierdoor verloor hij kostbare tijd. Na afloop was hij not amused.

Vrije lucht

Bij Mercedes bleef men in eerste instantie stil over het opvallende moment. Nu geeft men echter toe dat Russell gelijk had. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin spreekt zich uit in de debrief op YouTube: "We hebben alle tijden bekeken en we zijn tot de conclusie gekomen dat dit niet de juiste beslissing was. We hadden moeten doen waar George om vroeg, nog een rondje in de vrije lucht rijden."

Probleem

Mercedes maakte echter een andere keuze in Japan en Russell verloor daardoor zeer veel tijd en posities. Zijn tegenvallende achtste plaats valt daardoor ook te verklaren. Shovlin: "We zagen ook dat de inters veel sneller waren dus je had dan op de baan veel tijd verloren. We hadden echter het probleem dat Lewis en George te dicht op elkaar reden. De verloren tijd zorgde ervoor dat George een positie verloor aan Tsunoda en mogelijk zelfs aan Norris. Dat maakte het uitdagender want hij moest hen passeren om in de vrije lucht te kunnen rijden."