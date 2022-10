Ralf Schumacher ziet Perez als belangrijke schakel in wereldtitel Verstappen

Max Verstappen werd afgelopen weekend voor de tweede maal in zijn loopbaan wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won de Japanse Grand Prix en die zege was uiteindelijk genoeg voor de wereldtitel. Ralf Schumacher denkt dat Sergio Perez wederom een belangrijke rol speelde in de beslissing.

Verstappens teamgenoot Perez had vorig seizoen een sleutelrol in de beslissing van de titelstrijd in Abu Dhabi. Ook afgelopen weekend in Japan was Perez belangrijk. De Mexicaan vocht tot de laatste bocht een duel om de tweede plaats uit met Charles Leclerc. De Monegask sneed de laatste bocht af en kreeg een tijdstraf. Hierdoor viel hij terug naar de derde plaats en was Verstappen kampioen.

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher denkt dat Verstappen zelf al de eerste klap uitdeelde aan Leclerc op het circuit van Suzuka. Bij Speedweek spreekt Schumacher zich uit: "Het gaat dan om de counter van Verstappen in de eerste bocht tegen die actie van Leclerc. Verstappen kreeg het voor elkaar om voor hem te blijven en weg te rijden. Met deze omstandigheden en met al die spray was dat echt fantastisch voor hem."

Schumacher zag dat Perez daarna tevens de druk erop zette bij Leclerc. Volgens de Duitse oud-coureur was dit eigenlijk de beslissing in de titelstrijd van dit jaar. Schumacher: "We moeten ook Sergio Perez niet vergeten. Hij maakte Max wereldkampioen met zijn aanval op Leclerc in de laatste bocht. Dat zorgde voor die penalty voor de Ferrari-coureur. Vorig jaar werd Max wereldkampioen in de laatste ronde, nu in de laatste bocht."