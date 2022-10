Terugkeer Honda in 2026 nog geen zekerheid

Gesprekken in Tokio met Helmut Marko, en een overeenkomst om een ​​duidelijke 'Honda'-branding terug te geven aan de auto, betekent niet dat de Japanse autofabrikant zijn volledige steun aan Red Bull in de Formule 1 weer zal aanwakkeren.

Dat is het dringende advies van Koji Watanabe, president van Honda's dochteronderneming 'Honda Racing Corporation' (HRC) die tot voor kort Red Bull's enige zichtbare schakel was tussen de fabrikant en het dominante F1-team.

Maar nu de gesprekken van Red Bull met Porsche over 2026 onlangs zijn geklapt, is het duidelijk dat Honda nu weer in het vizier van het Oostenrijkse team is. De overeenkomst van dit jaar voor de technische ondersteuning van HRC aan Red Bull is nu verlengd tot het einde van het huidige reglementaire tijdperk tot 2025. De Honda-logo's zijn terug op de Red Bull- en AlphaTauri-auto's, en Marko geeft toe dat hij onlangs in Tokio was voor hernieuwde gesprekken met Honda-managers.

Maar Watanabe houdt vol dat niets van dat alles betekent dat de samenwerking met Red Bull-Honda in 2026 en daarna weer volledig in bedrijf zal zijn. Hij vertelde aan as-web.jp: "Red Bull heeft ons gevraagd om ze een jaar lang volledig te helpen en dan kunnen ze op eigen benen staan. Het was echter niet zo eenvoudig, dus hebben we besloten om hetzelfde ondersteuningssysteem voort te zetten tot 2025. Als het maar voor één jaar was geweest, zou HRC stilletjes hebben ondersteund zonder de naam Honda te noemen. Maar als het een langere periode van jaren gaat worden, dachten we dat het beter zou zijn om Honda's toewijding en sterke band met Red Bull duidelijk in beeld te brengen."

Toen hem direct werd gevraagd of de nauwere banden tussen Red Bull en Honda nu betekenen dat de volledige samenwerking vanaf 2026 weer van start gaat, zei Watanabe: "Nee. Met 'nee' bedoel ik niet dat er geen kans is, maar zoals ik al zei, het Honda-logo heeft nu een heel andere reden. Het heeft niets te maken met wat er na 2026 gebeurt."