Gasly nog steeds woest na tractor-incident: "Ik was dood geweest als ik zo was gespind"

Pierre Gasly speelde gisteren een opvallende hoofdrol in de incidentrijke openingsfase van de Japanse Grand Prix. De Fransman kon nog net op tijd een tractor ontwijken tijdens de rode vlag. Gasly reed te hard en ontving een tijdstraf van twintig seconden, na afloop was hij vooral nog woest over het incident met de tractor.

Gasly raakte in de eerste ronde een reclamebord en moest de pits opzoeken voor een nieuwe voorvleugel. Toen hij de baan weer op was gekomen werd de rode vlag gezwaaid. Gasly reed echter nog met een hoge snelheid op de baan en schrok zich rot toen hij ineens een tractor zag staan. Hij reageerde woedend over de boordradio en de gedachten gingen gelijk terug naar de fatale crash van Jules Bianchi in 2014.

Sainz

Gasly kreeg na afloop veel steun van zijn mede coureurs. De AlphaTauri-coureur begreep zijn tijdstraf maar was na de race nog steeds witheet. Bij Motorsport.com deelde hij zijn gevoelens: "Als ik op dezelfde manier de auto was verloren als Sainz een ronde eerder, dan had het niet uitgemaakt of ik dan 200 of 100 kilometer per uur had gereden. Ik was dood geweest als ik zo was gespind en een kraan van twaalf ton had geraakt."

Dankbaar

De Franse coureur was vooral zeer blij met het feit dat er niet was gebeurd. Hij bleef bij zijn standpunt dat het onacceptabel is dat er een kraan op het circuit reed. Gasly was nog steeds emotioneel: "Ik ben extreem dankbaar dat ik hier nog steeds ben, dat ik mijn naasten kan bellen en dat er niets is gebeurd. Voor ons als coureurs hoop ik dat di de laatste keer is dat we een kraan op de baan zien en zo'n onnodig risico lopen."