Marko haalde opgelucht adem na mislukte tweede run Verstappen

Max Verstappen veroverde vanochtend de pole position in Japan. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was zeer snel in de kwalificatie maar noteerde zijn snelste tijd slechts in zijn eerste run. In de tweede run ging alles niet volgens plan voor Verstappen, Helmut Marko haalde opgelucht adem.

Verstappen kende een lastige derde kwalificatiesessie. De Nederlander had het in zijn outlap al aan de stok met Lando Norris, hij kwam goed weg met een reprimande. Verstappen noteerde vervolgens de snelste tijd en kon zich daarna niet verbeteren in zijn tweede run. Hij klapte over de kerbstones en verloor daarbij een onderdeel aan de achterzijde van de wagen.

De Ferrari's konden Verstappens tijd niet verbeteren, tot grote opluchting van Helmut Marko. De adviseur van Red Bull Racing sprak zich na afloop uit tegenover het Duitse Formel1.de: "Goddank was de eerste ronde van Max goed genoeg voor de pole position. In de tweede run had hij een probleempje in de eerste bocht naar rechts. Wij dachten doen dus al dat het al voorbij was. Maar we mogen blij zijn dat Ferrari zich ook niet kon verbeteren."