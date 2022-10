Leclerc wil niet op de zaken vooruit lopen: "We hebben heel weinig data"

Charles Leclerc kon aan de pole position ruiken in Suzuka. De Monegaskische Ferrari-coureur kwam een fractie te kort en zag dat Max Verstappen de pole mocht claimen. Leclerc mag nog eventjes hopen op pole aangezien Verstappen zich bij de stewards moet melden voor een incident met Lando Norris.

Leclerc was bezig met een sterke sessie waarin hij zeker niet onder deed voor de Red Bull van Verstappen. Het ging vrijwel de gehele sessie tussen Leclerc, Verstappen en Leclercs teamgenoot Carlos Sainz. Leclerc kon zich in zijn tweede run niet verbeteren en kwam een fractie van een seconde tekort om Verstappen van de troon te stoten.

Close

Leclerc baalde na afloop van het mislopen van de pole maar hij weet ook dat een rondje op Suzuka geen simpele klus is. Hij sprak zich na afloop uit bij interviewer van dienst Johnny Herbert: "Het is een heel erg lastig rondje hier. Als je snel bent in de eerste sector, dan verlies je weer tijd in de laatste sector. Ik probeerde de balans te vinden in de laatste ronde maar ik verloor de banden in de laatste sector. Het is enorm close met iedereen."

Data

De race van morgen is voor alle teams en coureurs een grote uitdaging. Het weer voor de zondag is vrij onvoorspelbaar en Leclerc geeft aan dat Ferrari ook een beetje in het duister tast: "We hebben heel erg weinig data op weg naar de race, dus dat is altijd een uitdaging. Maar het gevoel met de auto is goed, laten we eerst de weerscondities maar eventjes afwachten. Het zal een leuke en goede race gaan worden."