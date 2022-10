Elfde plaats bezorgt Leclerc geen stress: "Best een goede dag"

De eerste dag van het Japanse Grand Prix-weekend werd gekenmerkt door de hevige regenval. De eerste twee vrije trainingen werden dan ook verreden onder natte omstandigheden. Het was overduidelijk dat niet veel coureurs tot het uiterste gingen. Ook Charles Leclerc vond zijn naam niet terug in de bovenste helft van de uitslag.

De Monegaskische Ferrari-coureur noteerde in de tweede vrije training slechts de elfde tijd. Tijdens deze sessie regende het behoorlijk en de coureurs waren gewaarschuwd na de crash van Mick Schumacher na afloop van de eerste vrije training. Leclerc legde in de tweede vrije training de nodige meters af maar moest wel ruim twee seconde toegeven op de snelste tijd van George Russell.

Leclerc was na afloop van de sessie echter zeer positief gestemd. De Ferrari-coureur weet dat het morgen droog is en hij heeft dan ook de nodige verwachtingen. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het was best een goede dag. Het gevoel in de auto is goed. We moeten het morgen laten samenkomen. Maar het gevoel is wel goed. VT2 was wederom erg lastig doordat de banden er helemaal doorheen waren. Er valt vandaag voldoende te leren met het oog op de race. Het was een positieve dag maar laten we morgen afwachten, dan veranderen de omstandigheden."