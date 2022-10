Russell tempert verwachtingen: "Morgen is het droog"

George Russell sloot de vrijdag in Suzuka af als snelste. De Britse Mercedes-coureur noteerde in de regenachtige tweede vrije training de snelste tijd, hij was nipt sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De goede resultaten zijn geen reden tot een groot feestje bij Mercedes en Russell.

De eerste twee vrije trainingen werden vandaag verreden onder zeer natte omstandigheden. De regen was eerder in de week al voorspeld en de teams kozen in de eerste training dan ook voor de veilige optie. De meeste coureurs reden zeer weinig rondjes en kwamen vooral in actie in VT2. Mercedes koos daar als één van de eerste voor de inters en Russell noteerde de snelste tijd.

Representatief

Russell is uiteraard tevreden met zijn snelste tijd. De Brit weet echter ook dat deze tijden nog niet zoveel zeggen. Na afloop van de sessies sprak hij zich uit bij de internationale media: "Het is waarschijnlijk niet heel erg representatief voor dit weekend, maar je leert wel veel. Er is een kans dat het ook op zondag nat zal zijn. Maar morgen zal het waarschijnlijk wel nogal droog zijn."

Top zes

Russell zag wel dat zijn team zich in de loop van de dag heeft verbeterd. In de eerste vrije training noteerde de Britse coureur immers nog de achttiende tijd: "Maar het is altijd fijn om de dag af te sluiten aan kop van het scoreformulier. We hebben zeker een aantal dingen beter gedaan want in de eerste vrije training stonden we nog onderaan de tijdentabel. Ik denk dat we in de kwalificatie kunnen strijden voor een top zes positie. Ik hoop dat we het iets beter kunnen doen."