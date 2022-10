O'Ward werkt McLaren-test af op Red Bull Ring

Het team van McLaren komt deze week op twee continenten in actie met Formule 1-materiaal. In Japan rijdt men vanzelfsprekend de Japanse Grand Prix, ook in Oostenrijk is een afvaardiging van McLaren aanwezig. Op het circuit van Spielberg werkt men namelijk een test af met de MCL35M.

Eerder deze week kondigde McLaren al aan dat Indycar-coureurs Pato O'Ward en Alex Palou in actie zullen komen bij de test op de Red Bull Ring. Beide coureurs werkten al eerder een test af met de MCL35M. McLaren heeft nu de eerste beelden gedeeld van de test. Op de foto's is O'Ward te zien, de Mexicaan is nog altijd een van de voornaamste kanshebbers op tracktime tijdens een vrije training.