Het team van McLaren zette tijdens de eerste vrije training in Mexico thuisheld Patricio O'Ward in. De IndyCar-coureur nam plaats in de auto van Lando Norris, maar hij had het niet makkelijk. Na afloop van de training werd hij zelfs naar het medisch centrum gebracht.
In de eerste vrije training op het Autodromo Hermanos Rodriguez zetten negen van de tien teams een rookie in. Het team van McLaren zorgde voor een klein volksfeestje op de tribunes, omdat ze thuisheld O'Ward lieten rijden. Na de training verscheen O'Ward echter niet bij sponsor- en mediaverplichtingen, en gingen er verhalen rond dat hij naar het medisch centrum was gebracht. Het leek niets ernstigs te zijn, want O'Ward werd even later in het motorhome gespot.
McLaren deelt statement
Wat er precies aan de hand was, werd niet helemaal duidelijk. McLaren deelde uiteindelijk een statement met de internationale media: "Hij werd na de eerste vrije training voor een check naar het medische centrum gebracht, omdat hij zich niet lekker voelde. Na de check en een periode van observatie kon hij weer terugkeren bij het team."
Wat was er aan de hand?
De vraag is wat er aan de hand was met O'Ward, en dat zorgde voor veel speculatie. Er werd gesteld dat de Mexicaanse coureur last had van voedselvergiftiging, maar bij McLaren wilde men daar niets over kwijt in het statement. O'Ward meldde zich even later op sociale media, waar hij reageerde op de zorgen van fans.
Veelzeggende boodschap
De IndyCar-coureur kon er uiteindelijk wel om lachen, en deelde een veelzeggende boodschap op X: "Ik had vandaag echt een kurk nodig!" O'Ward had waarschijnlijk op een betere dag gehoopt, maar mag waarschijnlijk later dit seizoen weer meters maken. McLaren moet nog één keer een rookie inzetten in een vrije training, en aangezien Alex Dunne niet langer onderdeel uitmaakt van het opleidingsteam.
Voedselvergiftiging O'Ward
Pato O'Ward werd naar het medisch centrum gebracht nadat hij tijdens het raceweekend van de Grand Prix van Mexico ziek was geworden door voedselvergiftiging. De Mexicaanse coureur reed vrijdag 30 ronden in Lando Norris' MCL39, maar had behandeling nodig omdat zijn symptomen verergerden.
O'Ward eindigde op de dertiende plaats op de tijdlijst en zijn prestaties tijdens de eerste vrije training leken niet te zijn beïnvloed. MS Global heeft echter begrepen dat hij na zijn rit in de papajakleurige auto intraveneuze vloeistoffen kreeg toegediend tegen uitdroging en medicijnen tegen maagpijn. Ook hielden artsen zijn hartslag in de gaten.
Dat betekende dat de 26-jarige coureur na zijn periode in de McLaren niet meer deelnam aan persconferenties of bijeenkomsten met sponsoren . De IndyCar-coureur concentreerde zich in plaats daarvan op het ontvangen van medische hulp.
Desondanks heeft McLaren een citaat van de coureur gepubliceerd in zijn trainingsrapport. Er is op dit moment geen verklaring afgegeven over zijn gezondheid.
"Het is zo bijzonder om weer op de baan te zijn in Mexico", zegt O'Ward. "De hele week waren de fans gepassioneerd en luidruchtig, waardoor ik me weer helemaal thuis voelde. Ik wil het team bedanken dat ze me op dit stoeltje hebben gezet.
We hebben het programma dat we voor die dag hadden gepland met succes afgerond en ik heb enorm genoten van de mogelijkheid om Lando en Oscar vandaag te ondersteunen bij hun kampioensraces met tijd in de auto. Ik ben blij dat het team het weekend sterk afsluit.” (MS Global, automatische vertaling uit het Engels)