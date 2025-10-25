Het team van McLaren zette tijdens de eerste vrije training in Mexico thuisheld Patricio O'Ward in. De IndyCar-coureur nam plaats in de auto van Lando Norris, maar hij had het niet makkelijk. Na afloop van de training werd hij zelfs naar het medisch centrum gebracht.

In de eerste vrije training op het Autodromo Hermanos Rodriguez zetten negen van de tien teams een rookie in. Het team van McLaren zorgde voor een klein volksfeestje op de tribunes, omdat ze thuisheld O'Ward lieten rijden. Na de training verscheen O'Ward echter niet bij sponsor- en mediaverplichtingen, en gingen er verhalen rond dat hij naar het medisch centrum was gebracht. Het leek niets ernstigs te zijn, want O'Ward werd even later in het motorhome gespot.

McLaren deelt statement

Wat er precies aan de hand was, werd niet helemaal duidelijk. McLaren deelde uiteindelijk een statement met de internationale media: "Hij werd na de eerste vrije training voor een check naar het medische centrum gebracht, omdat hij zich niet lekker voelde. Na de check en een periode van observatie kon hij weer terugkeren bij het team."

Wat was er aan de hand?

De vraag is wat er aan de hand was met O'Ward, en dat zorgde voor veel speculatie. Er werd gesteld dat de Mexicaanse coureur last had van voedselvergiftiging, maar bij McLaren wilde men daar niets over kwijt in het statement. O'Ward meldde zich even later op sociale media, waar hij reageerde op de zorgen van fans.

Veelzeggende boodschap

De IndyCar-coureur kon er uiteindelijk wel om lachen, en deelde een veelzeggende boodschap op X: "Ik had vandaag echt een kurk nodig!" O'Ward had waarschijnlijk op een betere dag gehoopt, maar mag waarschijnlijk later dit seizoen weer meters maken. McLaren moet nog één keer een rookie inzetten in een vrije training, en aangezien Alex Dunne niet langer onderdeel uitmaakt van het opleidingsteam.