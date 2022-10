Verstappen ligt niet wakker van budgetcapzaak: "We zien het maandag wel"

Sinds vorige week is er in de Formule 1 veel te doen omtrent de budgetcap. Meerdere media meldden vorige week immers dat Red Bull Racing en Aston Martin de budgetcap vorig seizoen hadden overschreden. De FIA heeft de bekendmaking van de financiële cijfers inmiddels uitgesteld. Max Verstappen maakt zich er op zijn beurt niet zo druk om.

De gehele Formule 1-wereld keek deze week reikhalzend uit naar afgelopen woensdag. Het was de verwachting dat de FIA dan met meer duidelijkheid zou komen over de financiële situaties bij de teams over 2021. In die cijfers is dus ook een mogelijke overschrijding van de budgetcap te vinden. Op woensdag kondigde de FIA echter aan dat de bekendmaking van de cijfers is opgeschoven naar aankomende maandag.

Red Bull-coureur Max Verstappen maakt zich niet zo druk om de zaak. Verstappens naam wordt wel veelvuldig genoemd in de case, hij werd vorig seizoen immers wereldkampioen. Volgens sommige speculaties zou Verstappen die titel zelfs kunnen verliezen bij een ernstige overschrijding van de cap. Op de persconferentie haalde hij zijn schouders op: "Ik ben om eerlijk te zijn niet zo bezig met dit soort dingen. Het is aan de teams en de FIA, ik moet mij focussen op het rijden. Ik heb er niet zoveel over te zeggen, we zien het maandag wel."