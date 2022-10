Video: Verstappen & Ricciardo grappen met plastic wandjes

Vanochtend vonden er op het circuit van Suzuka de gebruikelijke persconferenties op de donderdag plaats. In de perszaal in Japan was overduidelijk weer rekening gehouden met het coronavirus. Tussen de stoelen van de coureurs in stonden grote, doorzichtige wanden van plastic. De coureurs wisten er wel raad mee.

Voormalig teamgenoten Max Verstappen en Daniel Ricciardo waren onderdeel van hetzelfde groepje dat moest aanschuiven in de perszaal. De twee coureurs kunnen het overduidelijk goed met elkander vinden, ze besloten namelijk de plastic wanden mee te nemen in hun grappen en grollen. Ricciardo besloot ook George Russell bij de situatie te betrekken.