Uitgevallen Ocon keerde via metro terug bij team

Het team van Alpine kende een zeer teleurstellend weekend in Singapore. Fernando Alonso en Esteban Ocon waren allebei aardig onderweg maar materiaalpech gooide op zeer pijnlijke wijze roet in het eten. Alonso viel als eerste uit met motorproblemen en even later stond ook Ocon aan de kant.

Na hun uitvalbeurten dropen de coureurs teleurgesteld af naar hun team. De terugkomst van Ocon ging afgelopen weekend redelijk viraal op het internet. Aangezien men in Singapore op een stratencircuit racet, heeft men rondom het circuit te maken met normale stadse bezigheden. Een fan legde namelijk vast hoe Ocon via een metrohalte terug ging naar zijn team. Het zorgde voor de nodige hilariteit op het internet.