Brundle ziet woede bij Verstappen 2.0: "Zit nog steeds wat temperament in"

Max Verstappen kende in Singapore een weekend om snel te vergeten. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kon zijn tweede wereldtitel veiligstellen maar hij kwam daarbij op geen enkel moment in de buurt. De frustratie bij Verstappen was overduidelijk na een fout van Red Bull in de kwalificatie en een fout van Verstappen in de race.

In de kwalificatie moest Verstappen van zijn team twee snelle rondes afbreken. De wereldkampioenschapsleider werd tijdens zijn tweede snelle ronde naar binnen geroepen door zijn team omdat hij anders te weinig brandstof zou hebben. In de race schoot Verstappen bij de start in de antistall en miste hij zijn bocht na een mislukte inhaalactie op Lando Norris.

Temperament

De frustratie bij Verstappen was overduidelijk aanwezig. Ook oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle viel dit op. In zijn column voor Sky Sports spreekt Brundle zich uit: "Door de problemen zagen we een zeer ongelukkige kampioenschapsleider. Hij liet dat zijn team ook merken met duidelijke woorden. Onder het kalme oppervlak van de Max 2.0-versie van 2022 zit nog steeds wat temperament."

Pijn

Dat temperament hoeft volgens Brundle helemaal niet negatief te zijn. De Brit denkt zelfs dat het een best goede eigenschap is van Verstappen: "Het spreekt boekdelen over hoe veel pijn het toch nog deed om een pole position en een mogelijke overwinning kwijt te raken. Dit ondanks dat hij hard op weg is naar zijn haast onvermijdelijke tweede wereldkampioenschap en omdat hij samen met zijn team dominant is."