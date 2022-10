De jarige Kevin Magnussen (30): toptalent of prins op de erwt?

Vandaag (woensdag) viert één van de Formule 1-coureurs zijn verjaardag. Kevin Magnussen, geboren op 5 oktober 1992, is precies dertig jaar oud geworden. Magnussen mag met zijn 136 Grand Prix-starts onderhand tot de meer ervaren coureurs van de startgrid worden gerekend, maar wat is hij nu eigenlijk – een toptalent, of een prins op de erwt?

De zoon van voormalig Formule 1-coureur Jan Magnussen – die zelf in 1994 op overtuigende wijze de Britse Formule 3-titel won maar drie jaar later totaal niet uit de verf kwam in de koningsklasse – vertoont met enig interval reeds sinds 2014 zijn kunsten in de Formule 1. Tot dusver zijn één podiumfinish en twee snelste ronden zijn wapenfeiten.

Diens dertigste verjaardag is voor GPToday.net een prima invalshoek om zijn resultaten in de Formule 1 eens onder de loep te leggen. Want waar zijn naam inmiddels in mondiale huiskamers bekend is, vraagt menigeen zich nog geregeld af: hoe goed is Kevin Magnussen nu eigenlijk?

Toptalent – bewijsstuk 1

Grand Prix van Australië 2014

Als regerend kampioen in de Formule Renault 3.5 mag Kevin Magnussen in het voorjaar van 2014 zijn debuut maken in de koningsklasse, hij rijdt voor het team van McLaren. Menig topteam is in de winter voorafgaand aan dat seizoen grandioos op zijn plaat gegaan vanwege de nieuwe motorreglementen. Constructeurskampioen Red Bull vreest de eerste race van het jaar in Melbourne überhaupt niet uit te kunnen rijden, de wagens met Ferrari-krachtbronnen hobbelen hopeloos achter de muziek aan.

Mercedes is het merk wat haar huiswerk het beste heeft gedaan – achteraf blijkt dat zij mogelijk al iets eerder op de hoogte waren van de switch naar V6-turbohybrides. De wagens van het fabrieksteam domineren en dus rijdt Lewis Hamilton naar pole, met latere winnaar Nico Rosberg op startplaats drie. Magnussen zet de racewereld op zijn kop door in zijn eerste F1-kwalificatie naar de vierde tijd te snellen – nota bene voor zijn ervaren teammaat en voormalig wereldkampioen Jenson Button, die op het punt staat zijn vijftiende jaar in de F1 te beginnen.

Daar blijft het niet bij. Ondanks een grandioze tankslapper bij de start van de race, die K-Mag ternauwernood weet op te vangen, rijdt de Deense debutant de wedstrijd van zijn leven. Magnussen grijpt nog in de openingsronde P3 en laat die podiumplek niet meer uit handen glippen. Een diskwalificatie voor Daniel Ricciardo levert de McLaren-rijder zelfs P2 op. Een fenomenaal debuut.

Prins op de erwt – bewijsstuk 1

Grand Prix van Hongarije 2017

Het filmpje gaat viraal en natuurlijk is het lachen om een Formule 1-coureur na afloop van een race eens wat anders te horen zeggen dan de gebruikelijke, voorgekauwde prietpraat, maar eigenlijk heeft Kevin Magnussen in de zomer van 2017 na de krachtmeting op de Hungaroring geen poot om op te staan – en Nico Hülkenberg des te meer.

Tijdens de Hongaarse Grand Prix probeert Hülkenberg zijn Deense tegenstander buitenom in te halen in wat officieel de derde bocht heet – de lange linker doordraaier waar eerder in diezelfde race Daniel Ricciardo door teammaat Max Verstappen uit de race is gekegeld. Ondanks dat Hülkenberg veel sneller is, wil Magnussen er niets van weten. Hij laat zijn Haas ver naar rechts uitvieren, om de Renault van zijn Duitse concurrent geen centimeter ruimte te gunnen.

Magnussen rijdt Hülkenberg letterlijk van de baan. Onsportief, zeker gezien het feit dat de Hulk sneller is. De wedstrijdleiding bestraft K-Mag met vijf seconden, waardoor-ie niet als elfde, maar als dertiende wordt geklasseerd. Als Hülkenberg zijn opponent naderhand cynisch komt feliciteren met diens optreden als ‘meest onsportieve coureur’, bijt Magnussen nijdig van zich af. “Suck my balls, honey”. Een komische, maar zeker ook onnodige reactie op een onnodige gebeurtenis.

Toptalent – bewijsstuk 2

Grand Prix van Bahrein 2018

Jarenlang strijdt Kevin Magnussen in het middenveld. De McLaren waarmee hij bij zijn debuutrace tweede werd, blijkt naarmate het seizoen-2014 vordert toch niet zo’n beste wagen. In 2015 komt K-Mag er op één invalbeurt niet aan te pas, waarop hij in 2016 met de kansloze Renault tot weinig in staat is – een felbevochten zevende plaats in Sochi blijkt het hoogtepunt van dat jaar.

Eenmaal bij Haas zit Magnussen duidelijk op zijn plaats. Met Guenther Steiner heeft hij een rechtdoorzee teambaas, eentje wiens aanpak de Deen kan waarderen. Teammaat Romain Grosjean maakt het zichzelf bovendien vaak te moeilijk om een serieuze bedreiging te vormen, doch desalniettemin is de Fransman een fijne sparringspartner als het data-interpretatie en afstellingsdebatten betreft.

In het Formule 1-seizoen 2018 laat Magnussen zich meermaals van zijn beste kant zien. De Haas doet eigenlijk onder voor de wagens van Renault en McLaren, maar toch weet de Amerikaanse equipe zich geregeld met dat tweetal te meten. De aanvalslust van Magnussen vormt een belangrijk aandeel in het puntentotaal van Haas – K-Mag scoort 56 van de 93 stuks. De Bahreinse Grand Prix is het hoogtepunt. Vanaf een zevende startplaats stuurt Magnussen zijn bolide naar een keurige vijfde stek aan de meet, tien belangrijke punten en de goedkeuring van zijn fans scorend.

Prins op de erwt – bewijsstuk 2

Grand Prix van Canada 2019

In de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada in 2019 bewijst Kevin Magnussen zichzelf, en zijn team, bepaald geen dienst. Bij het opkomen van het rechte stuk raakt de Deense coureur met het rechterachterwiel eerst, en daarna het rechtervoorwiel, de zogenaamde Wall of Champions. Als hij vervolgens de macht over het stuur verliest, schiet zijn wagen hard in de muur aan de overzijde van de baan. Extra zuur: het ongeval vindt plaats in Q2 en Magnussens tijd is goed voor een plek in Q3.

De tiende startplaats kan hij, gezien de schade, echter vergeten. De monteurs van Haas draaien overuren maken om überhaupt een wagen met startnummer twintig rijklaar te krijgen voor de wedstrijd op zondag. Magnussen wordt in een vervangend chassis gezet, wat hem een gedwongen start uit de pitstraat oplevert.

Daarvandaan kan K-Mag geen potten breken. De Deense coureur gedraagt zich echter als een ontevreden diva. Te pas en te onpas zeurt-ie over de boardradio. Na de zin “dit is de slechtste ervaring die ik ooit in een racewagen heb gehad”, grijpt de pitmuur in. Eerst zegt Magnussens engineer iets over het nachtelijke werk van de monteurs en vervolgens grijpt teambaas Steiner in. “Voor ons is het ook geen leuke ervaring Kevin, en genoeg is genoeg. That is what it means – enough means enough.” Een stilte is wat volgt.

Toptalent – bewijsstuk 3

Grand Prix van Bahrein 2022

Vier jaar na de sterke vijfde plaats in Bahrein doet Magnussen het kunstje nog eens over, zij het dit keer op een andere wijze. In 2018 is Bahrein de tweede race van het jaar en heeft K-Mag bovendien twee wintertests achter de boeg. Voor het seizoen 2022 hoort Magnussen pas op het allerlaatste moment – wat heet, de wintertests zijn al begonnen – dat hij terugkeert op het oude nest bij Haas.

Nadat Haas in pandemiejaar 2020 in financiële nood komt, worden er impopulaire beslissingen genomen. Grosjean en Magnussen ruimen het veld voor het kapitaalkrachtigere duo Nikita Mazepin en Mick Schumacher. Als de eerstgenoemde het veld moet ruimen omdat Haas weigert samen te werken met een persoon van Russische komaf, is de weg vrij voor Magnussen om na een jaar afwezigheid terug te keren.

Magnussen steelt de show in Bahrein. Waar Ferrari en Mercedes met de eerste vier plaatsen aan de haal gaan, daar komt de Deense coureur op P5 over de meet gereden – daarbij in één klap meer punten scorend dan het complete team van Haas sinds de Hongaarse Grand Prix van 2019 in staat bleek. Amper voorbereiding, een gloednieuwe wagen en toch tien punten: uit de kunst.

Prins op de erwt – bewijsstuk 3

Strijd met de teammaten

In zijn acht Formule 1-seizoenen heeft Kevin Magnussen het geregeld aan de stok gehad met zijn teamgenoten. De communicatie met Jenson Button verliep op het einde allerminst soepel, Jolyon Palmer werd meermaals hardhandig aan de kant gerost – waarbij de tien seconden-straf in de slotronde van de Spaanse Grand Prix van 2016, door iedereen gemist vanwege de onverwachte overwinning van Max Verstappen, het dieptepunt bleek.

Grosjean en Magnussen zijn naderhand vrienden geworden, maar als teamgenoten reed het tweetal elkaar geregeld in de wielen – tot afgrijzen van teambaas Steiner, die herhaaldelijk impromptu vergaderingen moest beleggen om zijn rijders tot bedaren te brengen. Ook met Mick Schumacher botert het niet van harte. De Duitser en de Deen zijn elkaar inmiddels ook al een paar keer tegengekomen op de baan.

Het heeft er alle schijn van dat K-Mag er bijzonder moeilijk mee om kan gaan als een teamgenoot voor hem rijdt. Nu vindt geen enkele Formule 1-coureur dat fijn, maar voor het team is het nog altijd beter om beide wagens aan de finish te brengen, dan dat de voorwielophangingen en vleugels van beide bolides uit elkaar gepulkt moeten worden.

Conclusie

Volgens het spreekwoord groeit verstand met de jaren en eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er dit jaar een andere Magnussen aan de start lijkt te staan, dan in voorgaande jaren het geval was. Haas-engineer Ayao Komatsu meende kortgeleden nog dat diens korte afwezigheid K-Mag inderdaad een ander persoon heeft gemaakt. De jarige job ligt tot en met 2023 vast bij Haas en zal dus nog minstens een jaar in de Formule 1 te bewonderen zijn. Van harte, Kevin!