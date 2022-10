Häkkinen steunt Verstappen na 'gênant' weekend: "Dit soort races zijn er nou eenmaal"

Max Verstappen kon in theorie wereldkampioen worden in Singapore. Afgelopen weekend ging alles echter mis in de Aziatische stadsstaat. Verstappen kende een tegenvallende race en in de kwalificatie maakte zijn team een grote fout. Voor Verstappen maakt het weinig uit maar volgens Mika Häkkinen was het wel een gênant weekend.

Verstappen moest de Grand Prix van Singapore vanaf de achtste plaats starten nadat zijn team Red Bull Racing een kostbare fout had gemaakt in de kwalificatie. Verstappen moest zijn vliegende ronde afbreken omdat er anders te weinig brandstof in de wagen zou zitten. In de race kon Verstappen zich lastig naar voren vechten en dat ging niet bepaald naar wens. Hij verremde zich in een duel met Lando Norris en schoot rechtdoor.

Gênant

Ook tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen zag dat Verstappen zijn kans op titelprolongatie verspilde in Singapore. De Fin spreekt zich erover uit in zijn column voor Unibet: "Het is nogal ongebruikelijk dat een team de coureur vraagt een kwalificatierondje af te breken, als die ronde er goed uitziet. Als men dan vervolgens ontdekt dat er niet genoeg brandstof is voor nog een rondje, dan is dat gênant. Red Bull is dit seizoen zeer sterk dus dit kwam als een verrassing."

Snel vergeten

Verstappen kon zich in de race ook niet naar voren vechten, mede door zijn remfout en een rampzalige start. Häkkinen verwacht wel dat Verstappen snel wereldkampioen wordt: "Ik denk dat velen hadden verwacht dat Max zich zou herstellen vanaf de achtste positie. Door de omstandigheden had hij een slechte start en verloor hij tijd door zijn duels in het middenveld. Het was een weekend om snel te vergeten. Dit soort races zijn er nou eenmaal, zelfs in een seizoen waar je enorm competitief bent. Je moet door en ervoor zorgen dat alles volgend weekend beter gaat."