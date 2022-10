Marko: "Hopelijk meer duidelijkheid voor Nyck de Vries in Suzuka"

Helmut Marko gelooft dat de situatie van AlphaTauri met Nyck de Vries en Pierre Gasly bij de volgende race, komend weekend op Suzuka, opgelost zal zijn. Gasly heeft weliswaar een contract tot eind 2023 bij het team, maar het is algemeen bekend dat Alpine de Fransman vanaf komend seizoen als teamgenoot wil van Esteban Ocon.

De oorsprong van de geruchten gaan terug tot de zomervakantie toen Fernando Alonso aankondigde dat hij eind 2022 zou vertrekken om zich bij Aston Martin aan te sluiten. Alpine, die eerst probeerde hun lege stoel te vullen met Oscar Piastri, begon hun zoektocht naar een nieuwe kandidaat en Gasly kwam al snel naar voren als de favoriet. Red Bull was er niet happig op om de 26-jarige te laten vertrekken zonder dat er een vervanger klaar stond. Hun nummer één keuze was Colton Herta, maar dat ging niet door vanwege zijn gebrek aan punten voor een superlicentie en De Vries werd plots een kanshebber na zijn F1-debuut in de Italiaanse Grand Prix, waar hij Alexander Albon verving.

De Vries bevestigde zelf dat hij naar Oostenrijk was gereisd om met Marko te praten en vrijdag meldde het Franse netwerk CANAL+ dat zijn contract bij AlphaTauri in kannen en kruiken was. Red Bull heeft niets officieels bekend gemaakt, maar Marko zei dat hij gelooft dat de beslissing dit weekend in Japan zal worden genomen.

"Er zijn gesprekken, en we hopen komend weekend duidelijkheid te hebben over de situatie. Ik ga ervan uit dat het in Suzuka besloten zal worden. Pas dan kunnen we zeggen wat de overeenkomsten zijn", zei hij tegen de Oostenrijkse nationale publieke omroep ORF.

Alpine moet transfersom betalen

Een voorwaarde waar Marko ook op gezinspeeld was het onderwerp van een transfersom die Red Bull verwacht te ontvangen van Alpine om Gasly uit zijn contract te kopen. Marko zei tevens dat wie zich bij AlphaTauri voegt, een 'high-profile en snelle coureur' moet zijn.

"Eerst moet er duidelijkheid komen over Gasly, dan wordt besloten wie er naar AlphaTauri komt. Voor AlphaTauri mag het geen achteruitgang zijn. Dat betekent dat het een spraakmakende en snelle coureur moet zijn."