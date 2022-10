Red Bull verricht snelste pitstop in Singapore

Het team van Red Bull Racing beleefde een weekend met twee gezichten in Singapore. Max Verstappen had een weekend vol pech en frustratie terwijl Sergio Perez de Grand Prix op glorieuze wijze op zijn naam schreef. Red Bull was in de straten van Singapore tevens succesvol op een ander gebied.

Red Bull verrichte in Singapore namelijk de snelste pitstop van het weekend. De pitcrew wisselde de banden van Verstappen binnen 2,46 seconden. Mercedes werd tweede in dit klassement door George Russell binnen 2,49 seconden te voorzien van nieuwe banden. Aston Martin werd in Singapore tweede en derde. Red Bull maakte de top vijf vol door de banden van Perez in 2,80 seconden te wisselen.