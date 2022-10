'FIA-medewerker lekt informatie over Red Bull'

Een voormalige medewerker van Toto Wolff die nu voor de FIA ​​werkt, is mogelijk de bron van de gelekte informatie over de vermeende overschrijding van het budgetplafond van Red Bull Racing. Dat is het vermoeden van voormalig F1-coureur Ralf Schumacher, nadat top Red Bull-functionaris Helmut Marko zei dat hij vermoedde dat de FIA ​​een 'mol' heeft.

Eerder dit jaar sprak Ferrari-teambaas Mattia Binotto zijn zorgen uit dat voormalig Wolff en Mercedes-adviseur en advocaat Shaila-Ann Rao was aangesteld als de nieuwe secretaris-generaal van de FIA. Binotto zei hierover: "Ik denk dat het aan de FIA ​​is om ervoor te zorgen dat er helemaal geen belangenverstrengeling zal zijn, om zich fatsoenlijk te gedragen en het is aan de president om ervoor te zorgen."

Hoe komt Wolff aan die informatie?

Nu vermoedt Marko dat een 'mol' binnen de FIA de budgetlimietgegevens heeft gelekt. De 79-jarige Oostenrijker staat perplex: "Allereerst is het verrassend. We hebben tot nu toe geen informatie. Dus waar komt deze gedetailleerde informatie, die Toto Wolff gebruikte voor zijn aantijging, vandaan? Dat is het eerste dat moet worden verduidelijkt."

Marko vertelde de Oostenrijkse omroep ORF dat de gelekte informatie mogelijk verband houdt met Wolff's aanhoudende bitterheid over hoe het kampioenschap van 2021 eindigde. "Abu Dhabi is al lang voorbij. Het is nogal vreemd dat hij er nog steeds niet overheen is. Het is meer dan verbazingwekkend hoe hij aan deze cijfers kwam. Hij heeft het over een enorme overschrijding, er moet ergens een mol zijn bij de FIA."

Toto Wolff is een slecht verliezer

Ralf Schumacher geeft toe dat de FIA, die de 'aanzienlijke en ongefundeerde speculatie en vermoedens' over de inbreuken op het budgetplafond heeft veroordeeld, een zaak te beantwoorden heeft. Als analist voor Sky Duitsland zei hij dit weekend: "We weten allemaal dat een naaste vertrouweling en voormalig werknemer van Toto Wolff nu in een zeer hoge positie bij de FIA ​​werkt. De FIA ​​moet een intern onderzoek opzetten, want deze informatie mag gewoon niet naar buiten glippen. Het schaadt alleen de Formule 1 en alleen de FIA ​​kan de schuldige zijn."

"Maar wat er woensdag ook bekend wordt gemaakt, voor mij is Toto Wolff met zijn harde kritiek een slechte verliezer die het feit dat hij een titel verloor nog steeds niet heeft verwerkt."

Geen zorgen bij Red Bull

Helmut Marko houdt vol dat Red Bull bezig is de situatie op te helderen met de FIA. Hij maakt zich dan ook geen zorgen en ziet de resultaten die uit de gesprekken voortkomen, met vertrouwen tegemoet.

"Er is tot op heden geen eindrapport, geen specifieke cijfers. Maar er zijn een aantal punten waarop we de situatie anders zien dan de FIA ​​qua interpretatie. We hebben een rapport naar de FIA ​​gestuurd en tot nu toe is er geen antwoord", zei hij.

"Maar als er twee van onze zes punten geaccepteerd worden, zitten we onder de limiet. Al het andere dat rondzweeft is complete onzin."