Alonso boos over slechte betrouwbaarheid Alpine: "Heeft mij dit jaar 60 punten gekost"

Fernando Alonso heeft de slechte betrouwbaarheid waar hij dit seizoen met zijn Alpine mee te maken heeft als onaanvaardbaar bestempeld. De Spanjaard, die het contractverlengingsaanbod van een jaar van het team van Renault voor 2023 afwees ten gunste van een langer contract bij Aston Martin, zegt dat technische problemen hem dit seizoen tot dusver 60 punten hebben gekost.

Alonso, wiens teamgenoot Esteban Ocon ook uitviel in Singapore, heeft in 2022 tot nu toe 59 punten op zijn naam staan. De 41-jarige tweevoudig wereldkampioen: "Het doet pijn om te bedenken dat we in één van mijn beste jaren meer dan 60 punten op betrouwbaarheid hebben verloren. Dit was weer een verlies van 8 tot 10 punten. Zestig punten verliezen in een kampioenschap is gewoon onaanvaardbaar en het maakt mij boos omdat ik het hele weekend opnieuw een goede prestatie heb geleverd", vertelde Alonso aan DAZN in het Spaans.

Uitvalbeurt Ocon is niet zo erg

Toen hem werd verteld dat zijn Franse teamgenoot Ocon ook met problemen aan zijn motor te kampen had reageerde Alonso : "Maar hij reed buiten de punten. Dat is niet zo erg als voor mij, want ik reed in de punten."

"Dit jaar heeft dat alles voor mij veranderd. Als je 60 punten bij mij optelt en ze weghaalt van de anderen, omdat dit punten zijn die ze niet zouden hebben gescoord, zou mijn seizoen er vergelijkbaar uitzien als Mercedes. Maar het positieve en belangrijkste van dit seizoen is mijn terugkeer naar het hoogste niveau, dus er komen mooie dingen aan", zo sloot de Spanjaard af, die zeven punten achter Ocon staat in het kampioenschap.